Covid: in corso riunione tra governo e Regioni per aggiornare piano vaccini

- E’ in corso la riunione convocata dal ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, con le Regioni per un aggiornamento sul piano dei vaccini. Sono presenti anche il ministro della Salute Roberto Speranza e il commissario straordinario Domenico Arcuri. Tra i presidenti collegati in videoconferenza ci sono Luca Zaia (Veneto), Massimiliano Fedriga (Friuli Venezia Giulia), Vito Bardi (Basilicata), Giovanni Toti (Liguria) e Marco Marsilio (Abruzzo).(Rin)