Covid: Fontana, non rinunciamo a ricorso al Tar, anzi lo allarghiamo per accertare verità fatti

- "Non rinunciamo al ricorso al Tar, assolutamente. È chiaro che lunedì non si terrà l'udienza, con la regione in arancione è inutile che discutiamo di quella fattispecie. Ma andiamo avanti e pretendiamo che la veridicità dei fatti venga acclarata in sede giudiziaria. Vogliamo che la situazione venga chiarita una volta per tutte. Se c'è un errore non è nostro, non è nell'indicazione dei nostri dati". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a proposito del ricorso presentato al Tar del Lazio contro l'inserimento della scorsa settimana della Lombardia in zona rossa. "Verrà allargato il ricorso - ha aggiunto il governatore - Verrà impugnato il verbale della cabina di regia, il verbale del Cts, l'ordinanza nella quale si afferma che ci sia stata una rettifica dei dati da parte della Regione. È una cosa assolutamente non vera". (Rem)