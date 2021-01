Covid: Comazzi (Fi), errore governo ha fatto danni enormi a lombardi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale, commenta in una nota il passaggio della Lombardia da zona rossa a zona arancione, in vigore da domani. "L'ordinanza sbagliata del Ministero della Salute ha causato danni enormi ai cittadini lombardi e milioni di perdite per le attività del territorio. Se domani saremo zona arancione il merito è tutto di Regione Lombardia, che da giorni contesta i parametri con cui l'esecutivo ci ha confinato in zona rossa". "Anziché scaricare le colpe - continua l'azzurro - il governo lasci perdere le trattative con Mastella e stanzi subito i ristori a sostegno dei milioni di lavoratori messi in ginocchio dall'istituzione della zona rossa. I lombardi hanno già pagato a caro prezzo gli errori di Conte e Speranza". (Com)