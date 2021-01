Libia: Comitato dialogo politico sostiene sforzi per formare attività esecutiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comitato per il dialogo libico, formato da membri della Camera dei rappresentanti di Tobruk e l’Alto Consiglio di Stato di Tripoli, riunito oggi a Bouznika, in Marocco, ha deciso di sostenere gli sforzi compiuti dal Forum per il dialogo politico sponsorizzato dalle Nazioni Unite per formare un'autorità esecutiva durante la fase transitoria in Libia, traghettando il Paese verso le elezioni previste il prossimo 24 dicembre. E' quanto si legge nella dichiarazione finale diffusa al termine dell'incontro. Le parti hanno annunciato di aver raggiunto un accordo per formare mini gruppi di lavoro per intraprendere le azioni procedurali riguardanti la distribuzione delle posizioni sovrane in Libia. Secondo quanto riferito in precedenza dal sito "Libya 24" e dall'emittente di proprietà saudita "Al Arabiya", la presidenza della Banca centrale della Libia sarà nominata dalla regione orientale della Cirenaica. L'Ufficio di audit e il Procuratore generale della Repubblica saranno nominati dalla regione di Tripoli, secondo le stesse fonti. L'Agenzia anticorruzione e il presidente della Corte suprema saranno nominati dalla regione meridionale del Fezzan. I mini gruppi di lavoro riceveranno le candidature a partire dal 26 gennaio fino alla fine di febbraio. (segue) (Res)