Libia: Comitato dialogo politico sostiene sforzi per formare attività esecutiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri marocchino, Nasser Bourita, ha elogiato i progressi compiuti dal dialogo politico libico nei colloqui a Bouznika, secondo quanto riferisce l'emittente "Sky news Arabia". Al termine dei colloqui, il capo della diplomazia di Rabat ha indicato che gli accordi raggiunti sull'articolo 15 dell'Accordo politico libico firmato a Skhirat il 17 dicembre 2015 rappresentano un passo molto importante. Bourita ha sottolineato la volontà di Rabat di fermare le interferenze straniere in Libia, aggiungendo che il Marocco lavorerà in modo permanente e costruttivo per risolvere la crisi libica. In merito alla creazione delle commissioni che riceveranno le candidature per ricoprire le cosiddette posizioni sovrane, il ministro degli Esteri del Marocco ha spiegato che, pur trattandosi di una questione tecnica, rappresenta un passo pratico molto importante. L'intese sulla posizione del governatore della Banca centrale è di grande importanza, visto il suo lavoro per unificare le istituzioni del Paese e fornire migliori servizi ai libici. (Res)