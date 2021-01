Germania: ministro Salute Spahn, 3 milioni di dosi di vaccino AstraZeneca a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania si aspetta di ricevere 3 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca contro il Covid-19 nel mese di febbraio, nonostante i problemi nella produzione annunciati dalla casa farmaceutica britannica. Lo ha dichiarato il ministro della Salute tedesco Jens Spahn, in un'intervista al quotidiano "Bild am Sonntag"."La buona notizia è che se il vaccino di AstraZeneca viene approvato alla fine di gennaio, ci aspettiamo almeno 3 milioni di dosi per la Germania a febbraio", ha affermato il ministro riconoscendo che questo è comunque meno di quanto inizialmente atteso. "Il ritardo dimostra che la produzione dei vaccini è stato un compito molto più complesso di quanto suggerito da alcuni titoli dei media", ha osservato Spahn rinnovando la promessa del governo di Berlino di assicurare un vaccino a tutti i cittadini tedeschi che lo vorranno entro l'estate. (Geb)