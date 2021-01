Russia: manifestazioni in tutto il Paese per la liberazione di Navalnyj, oltre 2.000 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono oltre 2.000 le persone fermate oggi dalla polizia russa durante le manifestazioni di piazza per chiedere la liberazione dell'attivista Aleksej Navalnyj, arrestato nei giorni scorsi al suo rientro in Russia dalla Germania dopo il presunto avvelenamento con un agente nervino. Gli ultimi dati diffusi dal gruppo di monitoraggio delle proteste Ovd-Info parlano di 2.131 arresti, ma il numero potrebbe salire ulteriormente. La Fondazione per la lotta alla corruzione (Fbk) ha intanto invitato i cittadini russi a scendere nuovamente in piazza il prossimo fine settimane per chiedere la liberazione di Navalnyj. Le proteste di oggi a Mosca sono durate alcune ore e si stanno concludendo, mentre secondo quanto si apprende dai social network alcuni manifestanti sono stati fermati una volta arrivati davanti alla prigione Matrosskaya Tishina, dove è detenuto Navalnyj e dove si è conclusa la protesta odierna che ha avuto il suo momento centrale in piazza Pushkin. Tra le persone fermate nella capitale Mosca anche la moglie di Navalnyj Yulia, poi liberata, e l'avvocato della Fondazione per la lotta alla corruzione Lyubov Sobol. (segue) (Rum)