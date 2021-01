Covid: Moratti, Speranza pretendeva dicessimo che errore fosse nostro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute Roberto Speranza "pretendeva che dicessimo fosse stato un errore nostro. Non è stato un errore nostro. I dati che abbiamo mandato erano corretti quindi non abbiamo potuto accettare per la dignità della regione e per l'impatto che l'essere in zona rossa ha comportato sulla nostra regione e sulla cittadinanza lombarda". Lo ha detto il vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia Letizia Moratti in conferenza stampa. "È stato un danno enorme per la nostra regione e per questo motivo andremo avanti con tutte le azioni necessarie a dimostrare la ragione che abbiamo".(Rem)