Roma: presidente Municipio VIII, solidarietà a studenti Kant, si chiarisca subito azioni forze ordine

- "Gli studenti di tutta Italia in queste settimane hanno protestato per far valere un principio costituzionale: la scuola sia al centro del dibattito pubblico e dell'operato di tutte le istruzioni congiunte". Lo dichiara il presidente del Municipio Roma VIII e portavoce di Liberare Roma, Amedeo Ciaccheri. "È necessario che difronte alla pandemia - aggiunge - il diritto allo studio sia garantito. Voglio esprime la mia solidarietà ai ragazzi e alle ragazze del Kant che hanno manifestato all'interno della loro scuola per chiedere tutele e il ritorno urgente in classe in sicurezza, quello su cui tutte e tutti ci dobbiamo impegnare per una priorità assoluta. Le scene di violenza da parte delle forze dell'ordine vanno condannate e vanno chiarite subito le motivazioni che hanno portato ad una degenerazione di questo livello". (Com)