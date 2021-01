Covid: Trivelli (dg Welfare Lombardia), fake news che dato guariti abbia causato anomalia rapporto Iss

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non è il dato dei guariti che ha determinato l'anomalia del rapporto, questa è una fake news. L'allineamento dei dati tra Rt ospedaliero e Rt per sintomi, come anche per le altre informazioni che emergono dai report dell'Istituto superiore della sanità, sono sempre stati coerenti". Lo ha detto il direttore generale dell'assessorato al Welfare della Regione Lombardia, Marco Trivelli, in una conferenza stampa insieme al governatore Attilio Fontana e la vicegovernatrice Letizia Moratti. "I flussi della Regione Lombardia sono sempre stati costanti per 35 settimane, sempre accettati, sempre in qualche modo anche confermati da noi, come evidenza del contagio che l'Iss dava della nostra situazione regionale", ha aggiunto Trivelli. "In questo caso è avvenuto qualche cosa, nell'ambito dell'operatività dell'Iss che non ci è noto perché il meccanismo di calcolo complessivo delle Rt non è noto, non è trasparente. Però per questo motivo - ha concluso - ci è stato suggerito di introdurre, per alcuni campi, una variabile solo allo scopo di eliminare questo ostacolo temporaneo e poter avere un calcolo corretto dell'Rt". (Rem)