Covid: rifiuto a vaccinarsi può comportare allontanamento lavoratore 

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rifiuto alla somministrazione del vaccino da parte di un lavoratore potrebbe comportare l’allontanamento del lavoratore per incapacità temporanea a rendere la prestazione fino al rischio concreto di essere licenziato. E’ quanto emerge da un report dell'avvocato Lavinia Morrico dello Studio legale lavoro MMBA, fornito ad “Agenzia Nova”, in cui si ricorda che il Testo Unico Sicurezza in materia di virus, vaccini e sorveglianza sanitaria all’articolo 279 prevede che, su conforme parere del medico competente, il datore di lavoro sia obbligato a mettere a disposizionedei lavoratori, che non siano già immuni dall’agente biologico, vaccini efficaci da somministrare a cura di medico competente. Al tempo stesso, nel Testo Unico Sicurezza (articolo 20) sono previsti obblighi a carico del lavoratore che deve collaborare con il datore di lavoro nell’esecuzione della misura, prendendosi cura della salute ma anche di quella di tutti gli altri soggetti presenti sul luogo di lavoro (colleghi o terzi). (segue) (Rin)