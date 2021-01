Covid: rifiuto a vaccinarsi può comportare allontanamento lavoratore  (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il datore di lavoro prima di procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, aggiunge l'esperta giuslavorista, "deve verificare che non sussistono mansioni di pari livello o anche inferiori (cd. obbligo di repechage), cui adibire il lavoratore che si sia rifiutato di vaccinarsi, e che le predette mansioni 'nuove' a cui possa essere adibito non siano a contatto con altri lavoratori o terzi". Ai fini della legittimità del licenziamento, conclude Morrico, "ovviamente il datore di lavoro dovrà altresì dimostrare che le mansioni in cui era adibito il lavoratore 'no vax' implicavano un contatto stretto con altri colleghi o terzi, quali clienti, pubblico o fornitori. Pertanto - conclude l'avvocato - si esclude che il datore di lavoro possa licenziare un dipendente che, come anticipato, lavori in smartworking o in una postazione isolata". (Rin)