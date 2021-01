Francia: premier Castex, 1 milione di vaccinati contro il Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di un milione di cittadini francesi hanno ricevuto il vaccino contro il Covid-19. Lo ha annunciato oggi il primo ministro francese Jean Castex scrivendo su Twitter. La campagna per le vaccinazioni è iniziata in Francia lo scorso 27 dicembre. Dopo alcuni ritardi iniziali il piano di vaccinazione francese sembra ora accelerare nonostante i ritardi nelle forniture in Europa annunciati da alcune case farmaceutiche. Entro la fine di agosto, le autorità francesi puntano a vaccinare 70 milioni di persone. (Frp)