- A Torino domani, domenica 24 gennaio, cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 2°C, lo zero termico si attesterà a 1162m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudovest. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: nella notte deboli precipitazioni sulle zone alpine di confine, più moderate sul Levante ligure. Seguirà poi un rapido ed esteso miglioramento in giornata, fino a cieli sereni o poco nuvolosi. In serata nuovo fronte in addossamento sulle Alpi occidentali. Ventoso specie in montagna, ma anche in Liguria, con componente variabile tra Libeccio (nella notte) e poi Tramontana. Mare molto mosso specie a Levante. Temperature diurne non fredde, sui 10-11°C in Valpadana. (Rpi)