Roma: Mocci (Lega), da Raggi annunci e rimpasti, ma territori abbandonati

- "Lanciata in campagna elettorale, la Raggi preferisce giocare con le poltrone della sua Giunta piuttosto che lavorare attivamente per i territori". Lo dichiara il capogruppo della Lega in XV Municipio, Giuseppe Mocci. "Degli annunci altisonanti - aggiunge - non se ne fa nulla nessuno: mentre il sindaco cerca la rielezione con l'ennesima versione di una amministrazione raffazzonata, le ricordiamo che sugli atti concreti, come il bilancio, ha perso una quantità enorme di occasioni. Per fortuna siamo ai titoli di coda di questa gestione inadatta alla Capitale".(Com)