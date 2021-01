Como: Gelmini (Fi), nuovo dramma assurdo, tutelare bambini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, dichiara in una nota: "Fa inorridire la violenza indicibile con la quale è stata uccisa una bimba di 18 mesi nel comasco. Un altro vicenda assurda, dopo la morte inaccettabile della piccola Antonella, a Palermo, causata da un tragico gioco sull'educazione proposto da Tik Tok. Drammi diversi che ci interrogano sui nostri figli in una realtà violenta che ogni giorno s'imbarbarisce sempre di più. Torna con prepotenza la necessità di sostenere la famiglia, con tutti i mezzi. Perché fuori dallo scontro politico quotidiano, tutti noi dobbiamo saper tutelare il bene più prezioso: i nostri figli". (Com)