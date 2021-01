Russia: comitato Navalnyj, nuove proteste il prossimo fine settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Fondazione per la lotta alla corruzione (Fbk) ha invitato i cittadini russi a scendere nuovamente in piazza il prossimo fine settimane per chiedere la liberazione dell'attivista Aleksej Navalnyj. Le proteste di oggi a Mosca intanto non sono ancora terminate: secondo quanto si apprende dai social network alcuni manifestanti, seppur in numero minore rispetto a quanti hanno preso parte al raduno in piazza Pushkin, si stanno dirigendo verso la prigione Matrosskaya Tishina dove è detenuto Navalnyj. La polizia russa ha fermato quasi 2.000 persone nel corso delle manifestazioni di piazza svoltesi oggi in diverse città del Paese per chiedere la liberazione dell'attivista Aleksej Navalnyj, secondo gli ultimi dati del gruppo di monitoraggio delle proteste Ovd-Info, che parla di almeno 1.908 arresti in tutta la Russia. Tra le persone fermate nella capitale Mosca anche la moglie di Navalnyj Yulia, poi liberata, e l'avvocato della Fondazione per la lotta alla corruzione Lyubov Sobol. (Rum)