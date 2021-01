Roma: ex vicesindaco, candidatura Raggi divisiva, in limite possibile concorrerò a progetti su futuro città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho servito l’amministrazione di Roma con impegno e collaborando sempre lealmente per 48 mesi. La Sindaca ha deciso di interrompere questa collaborazione a ridosso dalla fine del mandato". Lo scrive su Facebook l'ex vice sindaco di Roma con delega alla Cultura, Luca Bergamo. "Avevo espresso mesi fa riserve su modi e tempi della sua scelta di ricandidarsi - spiega - perché così fatta, senza confrontarsi, senza riflettere sui limiti dell’esperienza, poteva disperdere la parte buona del lavoro fatto, danneggiare la costruzione di una innovativa alleanza politica nel paese e lasciare Roma con il Recovery Fund in mano a una destra che ben conosciamo e che a Roma ha lasciato solo macerie. Avvisavo che la sua forzatura invece di unire, raccogliere in un progetto comune le forze disponibili, irrigidiva le posizioni dei diversi attori e l’estrema personalizzazione avrebbe reso più difficile un confronto onesto e di merito, il solo strumento disponibile per favorire l’evoluzione delle posizioni dopo quattro anni di ostilità aspre. Fino ad ora mi pare di averci visto giusto". (segue) (Rer)