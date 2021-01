Roma: ex vicesindaco, candidatura Raggi divisiva, in limite possibile concorrerò a progetti su futuro città (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Viviamo un momento durissimo - prosegue Bergamo - e così sarà ancora. La città e il mondo della cultura sono in grave sofferenza, in questi mesi non ho cessato un momento di dare il mio contributo come Assessore e Vicesindaco, al mio meglio, nelle condizioni date e con correttezza. Continuo a essere convinto che la pluralità dei punti di vista, quando intellettualmente onesti, sia una ricchezza non un pericolo. Tra livello istituzionale, politico e campagna elettorale ci sono inevitabilmente sovrapposizioni, ma anche necessarie distinzioni da preservare e difendere. Le mie scelte si sono ispirate fino all’ultimo a questo principio. E’ stato un lavoro di squadra quello che ha reso possibile il notevole sviluppo delle politiche culturali a Roma e il loro riconoscimento all’estero, tanto più tenuto conto delle turbolenze che è stato costantemente necessario affrontare in questi anni. Ringrazio tutte le donne e uomini che ne sono state protagoniste, come ringrazio le centinaia di persone che in queste ore mandano messaggi. A proposito del lavoro fatto, abbiamo da poco completato un report che ne fa un quadro e che si trova all’indirizzo www.culture.roma.it". (segue) (Rer)