Torino: Pont Canavese, nuovo sportello dell’Unione montana Valli Orco e Soana

- Lunedì 25 gennaio, alle 11, sarà inaugurato a Pont Canavese (Torino) il nuovo sportello di prossimità dell’Unione montana Valli Orco e Soana, dove si potranno svolgere alcune delle pratiche relative al tribunale civile che non comportano l'assistenza di un avvocato. Il presidente dell’Unione montana Marco Bonatto Marchello e il vicesindaco della Città metropolitana di Torino Marco Marocco daranno il via all’inaugurazione alla presenza del sottosegretario del Ministero di Giustizia Andrea Giorgis, del vicepresidente della Regione Piemonte Fabio Carosso, del presidente del Tribunale di Ivrea Vincenzo Bevilacqua, del presidente della Corte d'appello di Torino Edoardo Barelli Innocenti. Lo sportello di prossimità di Pont Canavese, così come quelli già aperti a Pinerolo, Susa, Moncalieri, va ad affiancare la rete di sportelli di Pubblica tutela che la Città metropolitana di Torino ha avviato sul territorio negli ultimi dieci anni. La Città metropolitana infatti gestisce, attraverso l'Ufficio Welfare, una complessa e delicata attività di supporto ai tutori, agli amministratori di sostegno e ai genitori nel compimento di quelle attività per le quali la legge prescrive il coinvolgimento del giudice tutelare, collaborando attivamente anche con gli Uffici di prossimità esistenti. (segue) (Rpi)