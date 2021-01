Vaccino: Conte, iniziative legali contro Astrazeneca, rispettare contratti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia iniziative legali contro Astrazeneca per la riduzione della fornitura di vaccini anti-Covid. “Il nostro piano vaccinale, approvato dal Parlamento italiano e ratificato anche in Conferenza Stato-Regioni, è stato elaborato sulla base di impegni contrattuali liberamente assunti e sottoscritti dalle aziende farmaceutiche con la Commissione europea – scrive Conte su Facebook -. Questi rallentamenti delle consegne costituiscono gravi violazioni contrattuali, che producono danni enormi all’Italia e agli altri Paesi europei, con ricadute dirette sulla vita e la salute dei cittadini e sul nostro tessuto economico-sociale già fortemente provato da un anno di pandemia. Ricorreremo a tutti gli strumenti e a tutte le iniziative legali, come già stiamo facendo con Pfizer-Biontech, per rivendicare il rispetto degli impegni contrattuali e per proteggere in ogni forma la nostra comunità nazionale”.(Rin)