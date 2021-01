Covid: Fontana, indignato per false notizie offensive sulla Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi sono veramente indignato per quello che sto leggendo sui giornali e per le false notizie offensive sulla Lombardia e le persone che lavorano per la Lombardia. È stata fatta una rappresentazione non veritiera dei fatti. Se da domani la Lombardia torna in arancione lo dobbiamo al fatto che noi abbiamo evidenziato e contestato i conteggi fatti dal governo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in conferenza stampa in merito alla polemica sull'inserimento della regione in zona rossa la scorsa settimana.(Rem)