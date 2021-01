Covid: Fontana, non abbiamo mai sbagliato a dare dati e non li abbiamo mai rettificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi non abbiamo sbagliato a dare i nostri dati, non abbiamo mai rettificato i nostri dati. Abbiamo solo dato una risposta all'Istituto superiore della sanità". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana in conferenza stampa in merito alla polemica sull'inserimento della regione in zona rossa la scorsa settimana. La comunicazione dei dati "è sempre stata chiara, trasparente e lineare", ha aggiunto il governatore.(Rem)