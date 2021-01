Albania-Italia: presidente Meta invita istituzioni locali a seguire sviluppi operazione anti 'ndrangheta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le istituzioni dell'Albania devono seguire attentamente, per quanto concerne il Paese, gli ultimi sviluppi nella giustizia italiana. Lo ha dichiarato oggi il presidente albanese Ilir Meta, secondo quanto riferisce il portale d'informazione "Albanian Daily News". Meta ha commentato in questo modo l'operazione che ha portato all'estradizione dall'Albania all'Italia del narcotrafficante Ardjan Cekini, ritenuto "avamposto" di una cosa dell'ndrangheta nell'area balcanica. Secondo Meta, la questione del riciclaggio di denaro è nota in Albania ed è condannata dalle istituzioni internazionali. "Senza dubbio il problema del riciclaggio di denaro è già un problema noto a tutti e condannato da molte istituzioni internazionali che fanno valutazioni o categorizzazioni di certi Paesi in questa direzione", ha affermato il presidente albanese precisando che gli sviluppi del caso, per quanto riguarda le attività in Albania, devono essere seguiti immediatamente anche dalle istituzioni di Tirana. (Alt)