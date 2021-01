Usa: si rafforza l’opposizione repubblicana al pacchetto di stimolo promosso da Biden (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il pacchetto include diverse misure che il Partito repubblicano osteggia da tempo, come lo stanziamento di nuovi fondi per Stati ed enti locali, l’aumento fino a 2 mila dollari degli assegni per le famiglie con guadagni annuali inferiori a 75 mila dollari, l’incremento del salario minimo federale a 15 dollari l’ora. Molti oppositori, inoltre, osservano come l’iniziativa sia stata presentata troppo a ridosso del varo del precedente piano da 900 miliardi di dollari approvato dal Congresso a dicembre. Anche i repubblicani che inizialmente si erano detti disposti a raggiungere un accordo su un nuovo piano di salvataggio, ora chiariscono che sono necessari significative modifiche al testo presentato da Biden. “Sospetto che il pacchetto non abbia chance”, osserva il senatore repubblicano Roy Blunt: “Ci sono misure che possono andare, e altre che non saranno mai varate”. La questione sarà oggetto domani di una riunione virtuale dei senatori con il consigliere economico di Biden Brian Deese. (Nys)