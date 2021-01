Roma: Celli (RtR), no assessore Trasporti a mezzo servizio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel propinarci l'ennesimo rimpasto, disperato, la Sindaca Raggi carica l'assessore ai Trasporti di una delega, quella a vicesindaco, impegnativa quanto la prima". Lo riferisce in una nota Svetlana Celli, capogruppo lista civica in Assemblea Capitolina. "Non metto in dubbio le capacità del diretto interessato - aggiunge - ma, sinceramente le beghe nei trasporti capitolini sono tante e tali, lo sanno bene gli utenti e il personale, da non potersi permettere un assessore a mezzo servizio. Il settore sta attraversando un periodo difficile e complicato, segnato dall'emergenza sanitaria e dalle sfide industriali che attendono Atac: il concordato come la scadenza del contratto di servizio e il trasferimento delle ferrovie ex-concesse alle società Cotral e Astral. Processi rispetto ai quali serve un impegno concreto e continuativo, se si ha davvero l'interesse ad aumentare gli standard qualitativi e tutelare i dipendenti aziendali. Giudico la scelta inopportuna e inappropriata, i contrasti della maggioranza non possono essere risolti sulla pelle di Roma".(Com)