Francia: premier Castex, Strasburgo capitale europea è interesse nazionale

- L'affermazione ed il consolidamento di Strasburgo come capitale europea, oltre ad essere un simbolo di riconciliazione in Europa, è anche un tema di interesse nazionale per la Francia. Lo ha dichiarato il primo ministro francese, Jean Castex, scrivendo su Twitter durante la visita odierna in Alsazia. Castex ha ricordato di aver già avuto l'occasione di chiarire al presidente del Parlamento europeo David Sassoli che "non cederemo niente" sul tema di Strasburgo come capitale dell'Ue. (Frp)