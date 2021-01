Covid: Unicef, bene accordo tra Pfizer e l'iniziativa Covax (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'anno scorso abbiamo visto un'ingegnosità umana davvero unica per sviluppare con successo vaccini efficaci e sicuri in tempo record. Quest'anno, dobbiamo affrontare la più grande sfida logistica che il mondo abbia mai visto. E abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile". "Con questo in mente, permettetemi di dire quanto siamo lieti che gli Stati Uniti si uniscano alla Covax Facility. Sono sicura che, con la loro esperienza e risorse, gli Stati Uniti daranno a questo sforzo globale, e al ruolo dell'Unicef in esso, una grande spinta". "L'unità globale, l'impegno e il sostegno per la Covax Facility è davvero una notevole dimostrazione di ciò che possiamo realizzare quando tutti - governi, Ong, aziende farmaceutiche, altri membri del settore privato e le stesse Nazioni Unite - lavorano insieme. Perché sappiamo che nella corsa per vaccinare il mondo, non ci sono vincitori se non vinciamo tutti. Ogni paese. Insieme". (Res)