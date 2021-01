Smog: Regione Lombardia, da domani revocate misure primo livello tranne in provincia Mantova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono revocate da domani, domenica 24 gennaio, in tutte le province lombarde ad esclusione di Mantova, le misure temporanee di primo livello. Lo comunica in una nota la Regione Lombardia. "È stata infatti osservata una situazione di generale diminuzione delle concentrazioni di pm in tutta la regione - si legge - e le condizioni meteo previste da Arpa per oggi e per i prossimi giorni sono favorevoli alla dispersione. Unica eccezione la provincia più orientale della Lombardia, Mantova, dove la media è rimasta superiore al limite". (com)