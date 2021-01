Lazio: Simeone (FI), su Consorzi bonifica Regione esca da torpore (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non posso che condividere le rimostranze avanzate dai Comuni di Minturno, Castelforte e Santi Cosma e Damiano - spiega ancora Simeone - nonché dei rappresentanti politici, non ultimo del 'Gruppo Castelforte Rinasce'n che sottolineano il disinteresse della Regione rispetto alle reali esigenze di questi territori che sono rimasti vincolati in una zona franca, esclusi sia dalle competenze della Regione Campania che da quelle della Regione Lazio. E' ora di cambiare passo e di agire con fermezza e rapidità affinchè la razionalizzazione dei Consorzi di Bonifica trovi conclusione per dare agli utenti, a tutti i livelli, e ai territori interessati le risposte, sul piano dei servizi, che meritano. Per queste ragioni mi farò portavoce presso tutti i gruppi consiliari in Regione affinchè si possa arrivare subito alla conclusione di questa annosa vicenda. Sono trascorsi quasi due anni e il tempo è scaduto, temporeggiare non è più non solo possibile ma non consentito. Zingaretti ha il dovere di dare risposte immediate, chiare e certe ai territori e alle comunità della provincia di Latina ingiustamente condannate all'oblio". (Com)