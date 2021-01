Bulgaria: Covid, dal 4 febbraio graduale allentamento delle restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Bulgaria allenterà alcune delle misure restrittive per contenere la diffusione del Covid-19 a partire dal 4 febbraio. Lo ha annunciato oggi il primo ministro Bojko Borisov durante una visita nella città di Slivnitsa. I ristoranti, tuttavia, continueranno a rimanere chiusa anche per le attuali preoccupazioni legate al diffondersi delle nuove varianti del Covid. Secondo Borisov, gli studenti delle scuole secondarie potranno tornare in classe ma sotto "un regime speciale" a partire dal prossimo mese. "Se c'è qualcosa che puoi mettere sulla bilancia in rapporto con la salute, questa è l'istruzione, la cultura e l'addestramento. Solo per queste cose vale la pena rischiare", ha dichiarato il capo del governo di Sofia. Il ritorno in classe delle scuole secondarie della Bulgaria avviene dopo che questo passo era stato scelto per le scuole primarie e gli asili sin dall'inizio di gennaio. (Seb)