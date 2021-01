Sociale: Fd'I, fare tutto il possibile per tenere in vita Centro Argos di Nettuno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questa mattina siamo andati a visitare il Centro Argos di Nettuno per sollecitare l'attenzione verso una struttura che rischia di sospendere il progetto riabilitativo per ventotto bambini con disabilità gravi e le loro famiglie". Lo dichiarano in una nota Antonello Aurigemma e Chiara Colosimo, consiglieri di Fratelli d'Italia della regione Lazio, e membri della commissione regionale sanità e politiche sociali. "Un servizio essenziale e prezioso - aggiunge - che rischia di essere interrotto a causa di problemi economici che a nostro avviso non sono insormontabili. Ecco perché ribadiamo il nostro appello alla Regione Lazio e in particolare alla Asl Rm6 di rivedere il budget e di fare il possibile per garantire la continuità di un centro diventato un punto di riferimento per tante famiglie del litorale sud di Roma che giá vivono quotidianamente il dramma della fragilità dei propri figli".(Com)