Russia: M5s, rilasciare Navalnyj e garantire diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le notizie che arrivano da Mosca ci preoccupano. A quanto si apprende, nel corso delle manifestazioni di questa mattina, più di 1.000 persone sarebbero state fermate e, fra queste, anche la moglie del dissidente Aleksej Navalnyj, Yulia". E' quanto si legge in una nota dei deputati del Movimento 5 stelle in commissione Esteri. "Migliaia di persone in Russia sono scese in piazza in più di 60 città per chiedere il rilascio di Navalnyj, tornato in patria pochi giorni fa e arrestato al suo arrivo in aeroporto. Ribadiamo la nostra posizione che poi, tramite la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen, è quella di tutta l'Ue, vale a dire di rilasciarlo quanto prima e di garantire il rispetto dei diritti umani", concludono i parlamentari M5s.(Com)