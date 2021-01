Covid: Garavaglia (Lega), senza ricorso al Tar la Lombardia sarebbe ancora zona rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La ricostruzione che fa su Facebook il sottosegretario Misiani rivela il gioco sporco per scaricare sulla Lombardia un errore (involontario?) del governo. Ora che il ministro Speranza ha finalmente firmato l'ordinanza che mette la Lombardia in zona arancione è fin troppo evidente che se il presidente Fontana non avesse fatto ricorso al Tar del Lazio la zona sarebbe ancora rossa". Lo scrive in una nota il deputato Massimo Garavaglia della Lega. "Una lettura onesta del presunto 'verbale segreto' della Cabina di regia Iss, che qualcuno ha però allungato sulla scrivania di qualche quotidiano, smentisce Misiani perché dopo la denuncia sono stati chiesti nuovi dati per poi farli passare come 'rettifica' - sottolinea Garavaglia -. Una correzione che ora rende inutile, guarda caso, il confronto di fronte al Tar. La Lombardia non merita questi sgambetti. L'intera nazione è vittima di un governo superficiale e attaccato alla poltroncina senza precedenti nella storia del nostro Paese"(Com)