Torino: verifiche sulla stabilità del ponte di Carignano, viabilità modificata per una settimana

- Al via le verifiche sulla sicurezza statica del ponte sul Po di Carignano, al km 1+200 della Strada provinciale 122 di Chieri. Si tratta di un intervento nell’ambito delle attività di manutenzione dei ponti programmate nei Piani di controlli e monitoraggi predisposti dagli uffici tecnici specialistici della Viabilità della Città metropolitana per verificare le condizioni delle infrastrutture e lo stato di rispondenza ai requisiti per i quali sono stati progettati. L'attività sul ponte di Carignano prevede anche l’esecuzione di prove materiche con estrazione di “carote” di calcestruzzo e barre metalliche di armatura per testarne le caratteristiche in laboratorio. Per procedere ai prelievi, nei punti individuati da uno specifico “Piano indagini”, si rende necessario utilizzare una piattaforma autocarrata specifica (by-bridge) che limiterà parzialmente la transitabilità sul ponte da martedì 26 gennaio e fino (salvo imprevisti) a venerdì 29 gennaio, dalle 7.30 alle 18.00. (segue) (Rpi)