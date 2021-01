Torino: verifiche sulla stabilità del ponte di Carignano, viabilità modificata per una settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, nelle prime due giornate, sarà consentito solo il transito a senso unico alternato ai veicoli di massa fino a 3,5 t e divieto per tutti gli altri, compresi i veicoli delle autolinee di trasporto pubblico; nelle giornate successive, per il completamento delle operazioni, sarà mantenuto il senso unico alternato ma consentito il transito a ogni categoria di veicoli. Sono previsti, inoltre, durante le manovre e piazzamenti della piattaforma delle interdizioni totali al transito (previsti 3/4 nell’arco di tutte le operazioni con durata max 30’). La regolamentazione della circolazione sarà gestita a mezzo di semafori temporanei sul ponte (per il senso unico alternato) oltre a movieri; mentre le limitazioni all’accesso (mezzi di massa > 3,5 t) saranno gestite mediante presidi nelle intersezioni tra la Sp. 122 e la Sp. 393 in Comune di Villastellone (personale dei circoli Carmagnola-Moncalieri) e tra la Sp. 122 e la S. 20 in Comune di Carignano (personale del circolo Carignano). (Rpi)