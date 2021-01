Milano: De Corato (Fd'I), con vademecum interventi street art Comune prosegue opero incitamento a imbrattare muri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue l'incredibile opera di incitamento da parte del Comune di Milano verso i writer incoraggiati a imbrattare i muri e le superfici della città". Lo afferma in una nota il consigliere comunale di Fratelli d'Italia, Riccardo De Corato, in merito alla pubblicazione del regolamento per gli interventi di street art in città. "Palazzo Marino inserisce persino una mappa georeferenziata per aiutare gli imbrattatori a individuare i '100 muri liberi' localizzati in 70 zone cittadine sui quali possono sfogarsi 'senza richiedere autorizzazione né pagare tariffe' - osserva De Corato - Ora, mi chiedo, chi controllerà se saranno imbrattati soltanto i muri autorizzati e non anche gli altri, come accade da anni? In questo modo si incitano i vandali a sporcare facciate e superfici come meglio credono". Per l'ex vicesindaco, "Milano è già la capitale europea dell'imbrattamento, con writers che arrivano dall'estero e imperversano senza alcun controllo, vandalizzando muri di edifici privati e pubblici, treni e vagoni della metropolitana. Questi imbrattatori vanno limitati, non certo incoraggiati". (com)