Russia: Mosca, diplomatici Usa devono spiegazioni su pubblicazione mappe delle proteste

- I diplomatici degli Stati Uniti saranno convocati al ministero degli Esteri russo dopo la pubblicazione di alcune mappe delle proteste dell'opposizione. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "I colleghi statunitensi dovranno spiegare questo in piazza Smolenskaya (sede del ministero degli Esteri russo)", ha detto Zakharova. L'ambasciata statunitense a Mosca ha pubblicato ieri un avviso sulle proteste in programma oggi in tutta la Russia per chiedere la liberazione dell'attivista Aleksej Navalnyj. L'ambasciata di Washington ha menzionato le strade coinvolte nel percorso delle manifestazioni invitando i connazionali ad evitare quelle aree. Secondo quanto scritto dall'ambasciata Usa, "i manifestanti intendono riunirsi vicino a piazza Pushkin per marciare verso il Cremlino". "Uno può immaginare cosa potrebbe accadere se l'ambasciata russa a Washington pubblicasse una mappa con le strade delle proteste indicando il Campidoglio come meta finale", ha affermato la portavoce russa invitando la diplomazia Usa a non interferire negli affari interni del Paese.(Rum)