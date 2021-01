Roma: Celli (RtR), fare chiarezza su fatti liceo Kant, solidarietà a studenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è forte preoccupazione per quanto accaduto stamattina al liceo Kant. Chiederemo al Prefetto e alle istituzioni della Città metropolitana di fare piena chiarezza. In un momento come quello che stiamo vivendo è molto importante capire le ragioni della protesta e stare in ascolto dei ragazzi e non esasperare o usare violenza". Così in un comunicato la capogruppo in Campidoglio della Lista Civica RtR, Svetlana Celli. "Tutte le istituzioni coinvolte - aggiunge - devono lavorare per garantire al meglio sicurezza e garanzie democratiche di espressione dei nostri giovani, anche in un momento di emergenza sanitaria come l'attuale. Ai ragazzi del liceo Kant e alle loro famiglie la mia vicinanza e l'augurio di trovare nel dialogo e all'interno della comunità scolastica la giusta soluzione ai problemi sollevati, che vanno ascoltati e risolti".(Com)