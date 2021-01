Medio Oriente: "Israel Hayom", Netanyahu negli Emirati a febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu è in trattative con Abu Dhabi e Manama per coordinare una visita del capo dell'esecutivo di Gerusalemme negli Emirati Arabi Uniti e in Bahrein dal 9 all'11 febbraio. Lo hanno confermato al quotidiano israeliano "Israel Hayom" funzionari degli Stati del Golfo. Secondo i funzionari, Netanyahu inizierà il suo viaggio con un incontro con il principe ereditario degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed Bin Zayed al Nahyan, prima di tenere una serie di incontri economici a Dubai. Successivamente, partirà per una visita di sei ore nella capitale del Bahrein, Manama, dove il primo ministro terrà un incontro ufficiale con re Hamad bin Isa Al Khalifa e con il principe ereditario, Salman bin Hamad bin Isa Al Khalifa. Se confermato, si tratterebbe del primo viaggio ufficiale di Netanyahu nei due Paesi del Golfo, dopo la firma degli Accordi di Abramo, avvenuta il 15 settembre scorso a Washington, alla presenza dell'ex presidente statunitense, Donald Trump, del ministro degli Esteri emiratino, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, e del capo della diplomazia di Manama, Abdellatif al-Zayani. (Res)