- "Si dice che la prima qualità di un bravo capo sia saper scegliere i collaboratori. Raggi ha licenziato 2 vicesindaci, 17 assessori, un capo di gabinetto, un Capo del personale, 6 tra alti dirigenti e dirigenti in Acea, 7 in Atac, 5 in Ama. Pochi mesi e potremo licenziare lei". Lo scrive, su Facebook, Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma. (Rer)