Cina: “Wsj”, residenti di Wuhan scettici sull'annunciata vittoria contro la pandemia

- Un anno dopo il primo “lockdown” al mondo contro la pandemia di Covid-19, nella città cinese di Wuhan è diffuso il sentimento che i toni trionfali adottati dalle autorità siano “fuori posto”. Lo scrive oggi il “Wall Street Journal”, che riporta le voci di quanti sostengono sia “troppo presto per dichiarare la vittoria” sul virus e quanti accusano il governo di aver agito troppo “lentamente e segretamente” un anno fa. “Siamo molto arrabbiati”, afferma Zhang Hong, cittadina di Wuhan che ha perso suo padre a febbraio a causa del coronavirus. “Avevamo molta fiducia nel governo, eravamo convinto che avrebbero gestito emergenze di questo tipo in maniera adeguata, senza metterci in pericolo”. Secondo Zhang, tuttavia, le autorità hanno cercato inizialmente di “insabbiare l’epidemia piuttosto che affrontarla”. “Adesso siamo molto più scettici rispetto al governo”, osserva. La città di Wuhan è stata riaperta ad aprile del 2020, dopo 76 giorni di rigida quarantena. Da allora, le autorità cinesi hanno riportato solo pochi casi di contagio in tutto il Paese. (segue) (Nys)