Cina: “Wsj”, residenti di Wuhan scettici sull'annunciata vittoria contro la pandemia (2)

- Oggi sono alle prese con un nuovo focolaio nella provincia dell’Hebei, vicino Pechino, con circa 800 casi confermati nell’ultimo mese. Si tratta in ogni caso di cifre molto lontane da quelle con cui sono alle prese altri Paesi del mondo. La Cina risulta l’unica grande economia mondiale in crescita nel 2020 e a Wuhan il governo ha celebrato la vittoria sul coronavirus con un monumento dedicato agli operatori sanitari in prima linea nel contrasto alla pandemia. Tuttavia, sono in molti a esprimere scetticismo verso i proclami dell’esecutivo. “Non credo a una parola di quello che dice il governo attraverso i media”, dice Zhu Tao, che durante la prima ondata di coronavirus ha perso una zia e un cugino. Zhu, 45 anni, afferma di essere diventato “un recluso” e di avventurarsi raramente fuori casa perché non crede nelle rassicurazioni dei funzionari, secondo cui il virus è ora sotto controllo. “Personalmente, credo che la situazione possa essere ancora seria”, aggiunge. (Nys)