Milano: atti intimidatori a ditta a Lainate, ignoti fanno esplodere bomba carta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella mattinata di ieri in via per Nerviano del comune di Lainate, i carabinieri sono intervenuti a seguito di un forte boato simile ad un’esplosione seguito da una nube di fumo. Giunti sul posto, hanno accertato che il luogo dell’esplosione era il parcheggio antistante una palazzina al cui interno hanno sede degli uffici della società Tecnomagnete S.p.A., che da qualche tempo è preda di atti intimidatori a opera di ignoti. Il motivo scatenante, secondo i dipendenti, sarebbe la recente crisi occupazionale venutasi a creare a seguito delle difficoltà economiche incontrate dalla ditta durante l’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tra gli atti intimidatori solo il mese scorso si rinveniva una testa di maiale in prossimità degli uffici dirigenziali della ditta. Nella giornata di ieri infine una forte esplosione, probabilmente di una bomba carta, sempre rivolta ai dirigenti, accusati di essere i responsabili della crisi che la società sta vivendo in questo periodo, sempre ad opera di ignoti. (Com)