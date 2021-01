Spagna: premier Sanchez, fiducioso su vaccinazione 70 per cento popolazione entro l'estate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I socialisti hanno scelto Barcellona per la celebrazione di questa riunione alle porte delle elezioni catalane ed il premier ha colto l'occasione per lodare la "generosità" del segretario socialista catalano, Miquel Iceta, nel decidere di farsi da parte per far posto al ministro della Salute, Salvador Illa, che sembra godere di un maggior appoggio elettorale per guidare la Generalitat. "Illa è l'uomo di cui la Catalogna ha bisogno", ha concluso Sanchez. In merito al rinvio delle elezioni al 30 maggio disposte con un decreto della giunta regionale ma che è stato sospeso in via cautelare dall'Alta Corte di Giustizia catalana che ha confermato la data del 14 febbraio, il primo ministro ha spiegato che "ciò che conta è il rispetto delle regole democratiche". Il Partito socialista catalano è stato uno dei pochi partiti che si è schierato apertamente contro il rinvio pur non presentando un ricorso contro il decreto della Generalitat. (Spm)