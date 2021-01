Covid: Bussolati (Pd), in Lombardia sindaci avevano denunciato gravi errori e dati sballati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Pd Pietro Bussolati in un messaggio su Facebook dichiara: "Qualche giorno fa i sindaci di Peschiera, Cesano Boscone, Segrate, Vittuone e altri comuni avevano denunciato gravi errori e dati sballati nel sistema informatico di Regione Lombardia sui contagi, con i numeri dei positivi sui territori schizzati da un giorno all’altro alle stelle e cittadini ormai Covid-negativi segnalati da Regione come ancora positivi. Avevo chiesto di verificare i dati di Aria (società acquisti di Regione) che è la fornitrice del sistema, e chiesto se non ci fosse correlazione con i dati trasmessi al governo nazionale. Ci avevano risposto che non era così, che i dati non erano gli stessi". "Casualmente - aggiunge Bussolati - due giorni dopo, la giunta Fontana si è messa a correggere i dati sballati e ha inviato una rettifica al governo, e oggi vengono ridotti i contagi sul sistema informatico regionale a disposizione dei sindaci. Proprio oggi sono stati rettificati, così come rettificati sono i dati nazionali. L’errore di calcolo è esattamente lo stesso, i guariti non considerati come tali e quindi lasciati per errore tra i contagiati. Si sono accorti dell’errore dopo la denuncia dei sindaci. È vergognoso che Fontana e la sua giunta abbiano commesso un errore così grave e se ne siano accorti così in ritardo, solo dopo le nostre segnalazioni. A pagare sono i commercianti e gli artigiani lombardi, i lavoratori, i cittadini, gli studenti. Non ci sono scuse: dimissioni". (Com)