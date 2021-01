Torino: controlli tra le attività di San Salvario, sequestrati 220 chili di cibo mal conservato, 40 mila euro di multe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 220 chilogrammi di alimenti sottoposti a sequestro giudiziario e sanzioni amministrative per 40 mila euro: questo l'esito dei controlli dei giorni scorsi della polizia sulle attività commerciali di San Salvario, quartiere di Torino. Venerdì 22 gennaio è stato svolto un servizio finalizzato al controllo straordinario del territorio e alla tutela del consumatore nel quartiere Barriera Nizza, ad opera di personale della Polizia di Stato (Commissariato Barriera Nizza ed R.P.C.) e della Polizia Municipale, Comando Sezione VIII. A concorrere ai controlli anche personale dell’ASL S.I.A.N e dello S.Pre.S.AL. Il personale di Polizia impiegato ha sottoposto a controllo 5 esercizi pubblici: due di essi, un minimarket sito in corso Maroncelli ed una gastronomia turca in via Madama Cristina, sono stati sanzionati in quanto non avevano interrotto la vendita per asporto di bevande alcoliche dopo le ore 20. Considerato che la libera disponibilità dei locali avrebbe potuto dare luogo alla prosecuzione e/o alla reiterazione della violazione, gli esercizi sono stati chiusi per 5 giorni a partire dalla stessa sera. Un locale adibito ad attività di phone center e di vicinato di prodotti alimentari e non, con sede in via Berthollet, è stato sanzionato per la somma di 9560 euro per apertura abusiva di esercizio di vicinato, mancanza della dia sanitaria, mancanza del cartello relativo all’orario di apertura nonché per violazioni delle normative sul contenimento del contagio del Covid-19. Nel corso della mattinata, è stato invece sottoposto a controllo un panificio sito in via Saluzzo, condotto da un cittadino marocchino. I poliziotti hanno sequestrato 91,5 kg di pane e pizza prodotti nella notte in un ambiente non idoneo: hanno infatti riscontrato la presenza, nel laboratorio di panificazione, di materiale vario accatastato, quali biciclette, attrezzatura da officina, cassette di plastica, coperte, tappeti, scale in metallo, bulloneria posizionata addirittura sui tavoli da lavoro, sacchi di cemento, motori di frigorifero staccati e smontati, secchi per vernice, pannelli, cazzuole; in merito , gli agenti hanno denunciato il titolare, un cittadino marocchino di 47 anni, per detenzione di alimenti destinati alla vendita al pubblico in cattivo stato di conservazione. Personale della Polizia Municipale ha elevato inoltre sanzioni per 5164 € avendo accertato un’attività di panificazione priva dell’autorizzazione prevista dalle normative. All’interno del locale era infine presente una persona di nazionalità tunisina, che stava dormendo dopo aver passato la notte a panificare. Identificata, è risultata sprovvista di regolare contratto di assunzione. (segue) (Rpi)