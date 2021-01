Torino: controlli tra le attività di San Salvario, sequestrati 220 chili di cibo mal conservato, 40 mila euro di multe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Personale dell’ASL-S.I.A.N, riscontrate numerose irregolarità di natura igienico sanitaria, carenze strutturali, disordine e sporcizia, mancanza di un piano di autocontrollo, ha intimato la chiusura immediata dell’attività fino al completo ripristino degli ambienti ed elevato sanzioni per un totale di 3000 €. Infine, durante il controllo di un ristorante gestito da cittadini cinesi, sito in via Nizza 37/B è stata denunciata la responsabile, poiché deteneva in alcuni congelatori e frigoriferi sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, rinchiusi in sacchetti di plastica non idonei, privi di targhette di rintracciabilità e scadenza, all’interno di un congelatore privo di lettura della temperatura. Si tratta di una ingente quantità di alimenti (oltre 135 kg): carne bovina, di pollo, pesce, crostacei, gamberi, involtini di carne. In merito, il personale dell’ASL S.I.A.N. ha comminato una sanzione di 4500 € per le cattive condizioni igienico sanitarie con le quali il cibo era conservato. Inoltre, sono state contestate sanzioni per la mancanza del contratto olii esausti, la mancata esposizione della riproduzione stampa di alcuni articoli del Tulps e del suo regolamento nonché la mancanza dell’autorizzazione insegne con relativa evasione tributaria, per un totale complessivo di 17800 €. Durante i controlli effettuati nell’arco della serata sotto i portici di via Nizza e nel tratto di strada fra le vie San Pio V e Berthollet, sono stati rinvenuti, lungo il marciapiede di via Saluzzo, nei pressi di una vettura in sosta di fianco a un dehors, 11 grammi di cannabinoidi. (Rpi)