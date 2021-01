Covid: class action di commercianti e imprenditori per errori zona rossa in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dopo la conferma di oggi sui gravi errori, nella comunicazione dei dati, che hanno bloccato la Regione Lombardia, locomotiva d’Italia, nella zona rossa, le associazioni di commercianti ed imprenditori hanno deciso di proporre una class action contro i responsabili per i danni subiti". Lo dichiarano in una nota gli avvocati Francesco Borasi e Angelo Leone che aggiungono: "La chiusura della Regione in zona rossa ha creato danni che si sono aggiunti ad una situazione già disastrosa, decretando in molti casi la chiusura di tante attività con gravissime conseguenze per lavoratori e famiglie". (Rem)