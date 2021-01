Ambiente: da Comune Civitavecchia no in Via su riattivazione centrale Torre Valdaliga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Comune di Civitavecchia conferma il no alla riattivazione del quarto gruppo della centrale termoelettrica di Torre Valdaliga spenta da una ventina d'anni come richiesto dalla società Tirreno Power. La procedura di Via (Valutazione di impatto ambientale), indetta su richiesta della Tirreno Power, conferma la posizione già sostenuta dal consiglio e dalla giunta comunale ed esprime un diniego alla riattivazione rilevando "fra le molteplici criticità evidenziate da uno studio epidemiologico e della campionatura delle acque svolta da Arpa Lazio nel corso dell'estate scorsa" che esiste "uno stato di sofferenza dell'ecosistema marino, da ascrivere al surriscaldamento delle temperature causato anche dagli scarichi termici della centrale. Il quarto gruppo peraltro - si legge in una nota del Comune di Civitavecchia - non sembra funzionale al fabbisogno energetico nazionale ed è già stato comunicato il nulla osta alla disconnessione dalla rete". (segue) (Rer)